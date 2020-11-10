شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. الزمالك يرفض تأجيل مباريات اليد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أرسل مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، خطابًا رسميًا لاتحاد كرة اليد، يعترض فيه على قرار تأجيل المباريات المتبقية من الموسم المقبل لحسم لقب الدوري العام لكرة اليد.
يأتي هذا بعد قرار اتحاد كرة اليد بتأجيل آخر جولتين متبقيتين من الموسم الماضي لمدة أسبوع آخر بدلًا من إقامتها يومي الخميس والجمعة المقبلين، وفقًا للجدول المعلن رسميًا من الاتحاد.
وأخطرت إدارة الزمالك اتحاد اليد برفضها التأجيل بشكل قاطع وإنها تثبت حقها في إقامة المباريات في موعدها الذي أعلنه الاتحاد ووافق عليه الجميع.
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