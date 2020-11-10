شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عبد الحميد: على لاعبي الزمالك رد الجميل للجماهير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال تامر عبدالحميد «دونجا»، لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، إن اللقب الأفريقي السادس يقترب بقوة من القلعة البيضاء شريطة أن يتحلى اللاعبون بالروح والعزيمة والإصرار.

وقال «دونجا» لـ«المصري اليوم»: «أثق تماما في قدرات لاعبي الزمالك وجهازهم الفني ومجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور، في إسعاد الجماهير البيضاء، خصوصًا أن هذه البطولة ستفرق كثيرًا مع المارد الأبيض وسترد له اعتباره».

وطالب لاعبي الزمالك برد الجميل لناديهم وجماهيرهم العريضة بالتتويج باللقب، مؤكدًا أن الجماهير ظلت خلف اللاعبين تدعمهم وتساندهم بكل قوة وحان الدور على اللاعبين لإسعاد جمهورهم.