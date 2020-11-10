شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يطلب معسكرًا مبكرًا قبل النهائي الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، دخول الفريق معسكرًا مغلقًا قبل مباراة الزمالك في نهائى دورى أبطال أفريقيا، بثلاثة أيام، لرغبته في دخول اللاعبين أجواء اللقاء المرتقب مبكرا وتجهيزهم جيدا للمباراة.

وطلب المدير الفنى من محمود الخطيب، رئيس النادى، خلال الجلسة التي جمعتهما، أمس الأول، حجز دور خاص للفريق في الفندق الذي سيمكث فيه الفريق قبل المباراة لتجنب اختلاط اللاعبين بالنزلاء ولرغبته في عقد الجلسات النظرية بهدوء لشرح خطة المباراة والتكليفات الفنية للعناصر المرشحة لبدء اللقاء.

ووعده الخطيب بتلبية جميع مطالبه وذلك في إطار سعى إدارة النادى لدعم الفريق لتحقيق الفوز والتتويج باللقب الإفريقي الغائب منذ سنوات.