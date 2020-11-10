شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يجرب الرديف فى ودية قبل مواجهة أبوقير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - إستقر الجهاز الفنى للاهلى بقيادة بيستو موسيمانى المدير الفنى على خوض مباراة ودية قبل مواجهة أبو قير للاسمدة فى دور الثمانية لكأس مصر، لرغبة موسميانى فى تجهيز البدلاء وتقييمهم لانتقاء العناصر الجديدة للمشاركة فى المباراة المقبلة لرغبتة فى عدم الاعتماد على جيمع الاساسيين لتجنب إصابتهم قبل النهائى الإفريقي،بينما خضع وليد سليمان لفحص طبى أمس بعد إصابتة بكدمة قوية فى العضلة الأمامية وينتظر أن يطلع المدير الفنى على نتيجة الأشعة اليوم لتحديد موعد مشاركتة فى التدريبات الجماعية، الوضع في مصر

اصابات Advertisements 109,422

تعافي 100,439

وفيات 6,380

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