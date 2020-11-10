شكرا لقرائتكم خبر عن عضو الزمالك يقترح طبع علم مصر علي تشيرتات نهائي دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أقترح أحمد مرتضي منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك قيام الفريقين بطبع علم مصر علي تشيرتات لاعبي الزمالك والأهلي في مباراة نهائي إفريقيا لتنمية الحث الوطني لدي اللاعبين كي يضعوا صورة مصر نصب أعينهم طوال الـ90 دقيقة . وقال :مجرد وصول الزمالك والأهلي لنهائي إفريقيا وإقامة المباراة علي أرض مصر إنجاز تاريخي لأول مرة لابد من استغلاله أفضل استغلال وقال: الزمالك هو نادي الوطنية والكرامة ودائما ما سنقف داعمين لبدنا وسمعتها وصورتها أمام العالم وسنبدأ من الآن الدعوة لتنفيذ هذه المبادرة لنبذ التعصب بين الجماهير والتحلي بالروح الرياضية بين اللاعبين في المباراة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 109,422

تعافي 100,439

وفيات 6,380

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عضو الزمالك يقترح طبع علم مصر علي تشيرتات نهائي دوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.