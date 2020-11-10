شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر تطورات حالة مارادونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الطبيب الشخصي للأرجنتيني دييجو مارادونا، أسطورة كرة القدم العالمية، إنه يتعافى بشكل جيد من جراحة في المخ وبعض المضاعفات ومن المفترض أن يغادر المستشفى في اليومين المقبلين.

وأبلغ الطبيب ليوبلودو لوكي الصحفيين خارج مستشفى خضع فيه مارادونا، البالغ من العمر 60 عامًا، لجراحة في المخ، الأسبوع الماضي، لعلاج تجمع دموي: «يريد دييجو العودة إلى المنزل ونحن نقيم إمكانية خروجه، وسنتحدث عن إمكانية خروجه في وقت لاحق لكن في الوقت الحالي يتعافى دييجو بشكل رائع جدا».

وكان نجم برشلونة ونابولي وبوكا جونيورز السابق بقي بالمستشفى في ظل التعامل مع أعراض الانسحاب بسبب إدمان الكحول، لكن لوكي قال إنه من المرجح أن يغادر المستشفى «غدا أو في اليوم التالي».

وعانى مارادونا، مدرب خيمناسيا ئي إسجريما الحالي، والذي قاد الأرجنتين للتتويج بكأس العالم 1986 ويظل من أعظم اللاعبين في التاريخ، من أزمات صحية أخيراً ودخل المستشفى بشكل متكرر.