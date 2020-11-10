أحمد عيد عبد الملك: الزمالك لجماهيره التى تقف معه في «الوحش قبل الحلو»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب أحمد عيد عبد الملك لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أن الحرب مازالت مستمرة علي نادي الزمالك من جميع الجهات لكنه أبدا لن يسقط وسيظل شامخا بفضل تاريخه وجماهيره وقال عبد الملك الزمالك ملك لجماهيره فقط والجمهور الأبيض هي خط الدفاع الاول عن ناديهم. واوضح انه دائم التواصل مع لاعبي ونجوم نادي الزمالك وكلهم متحدين علي قلب رجل واحد لتحقيق اللقب الافريقي لصنع مجد شخصي وحفر اساميهم بحروف من ذهب عند جماهيرهم التى دائما ما تقف معهم في «الوحش قبل الحلو». ‏ وأكد عبد الملك ان افريقيا بيضاء بمشيئة الله. الوضع في مصر

اصابات 109,422

تعافي 100,439

وفيات 6,380

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