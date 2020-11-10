شمسان يتصدر بطولة الجمهورية للملاكمة لفئتي البراعم والناشئين 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 نوفمبر 2020

الخليج 365 - متابعات

تصدر فريق شمسان فعاليات بطولة الجمهورية للملاكمة لفئتي البراعم والناشئين لأندية المحافظات المحررة، ينظمها الاتحاد العام للملاكمة، بدعم صندوق رعاية النشء والشباب.



وفاز الشعلة بالعلامة الكاملة 9 نقاط، يليه الجلاء بالمركز الثاني 6 نقاط، وسبأ مأرب 5 نقاط ثم التلال 4 نقاط. وأسفرت النزالات عن النتائج التالية :

وزن ٤٠ كجم : فاز احمد محمد ( الجلاء ) على محمد جميع ( طليعة لحج ) و فاز عبدالعزيز سعيد ( الشعب ) على محمد راجح (الميناء ). وزن ٤٣ كجم : فاز محمد على صغير ( شمسان ) على شاكر يحيى ( سبأ مأرب ) و فاز عدي مطيع ( التلال ) على عباس مازن ( الجلاء ) . وزن ٤٨ كجم : فاز سامر سالم ( سبأ مأرب) على نضال ردفان ( الشعب ) و فاز محمد سالم ( الجلاء ) على حسان محمد ( طليعة لحج ).

وزن ٥٠ كجم : فاز غانم سالم ( الشعب ) على خالد هشام ( التلال ) و فاز حسين سالم ( الجلاء ) على محمد خالد ( الاحقاف ) و فاز محمد ياسين ( شمسان ) على ريدان رمزي( سبأ مأرب).

وزن ٥٢ كجم : فاز علي عبدالقادر ( الشعب ) بالقاضية على المنافس يونس واصل ( الميناء ) و فاز معاوية أنيس ( الجلاء ) على موسى صادق ( طليعة لحج ).

وزن ٦٠ كجم : فاز ابراهيم فهمي ( الجلاء ) على سالم درويش ( الشعب ) و فاز عماد علوي ( سبأ مأرب ) على ابراهيم سامي ( طليعة لحج .

نزالات نصف نهائي: وزن 40 كجم: فاز اوسان ياسين ( شمسان ) على محمد يحيى (سبأ ) وفاز احمد محمد ( الجلاء ) على عبدالعزيز سعيد ( شعب حضرموت ).

وزن 43 كجم: فاز كريم فيصل ( الميناء ) على ( مشتاق سالم ) و فاز محمد حسن ( شمسان ) على عدي مطيع ( التلال ) .

وزن 48 كجم: فاز غيث عارف ( شمسان ) على احمد محمد احمد ( التلال ) و فاز محمد سالم حسين ( الجلاء )على سامر سالم قائد ( سبأ ).

وزن ٥٠ كجم: فاز حسين سالم على ( الجلاء) على غانم عبدالله ( شعب حضرموت ).