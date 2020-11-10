شكرا لقرائتكم محمود البنا وأمين عمر وإبراهيم نور الدين يديرون مواجهات دورة المنتخب الأولمبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد، تعيين إبراهيم نور الدين ومحمود البنا وأمين عمر وإبراهيم نور الدين، لإدارة مباريات دورة المنتخب الاولمبي مع كوريا والبرازيل.

وتعلن اللجنة خلال ساعات قليلة المباراة التي سيديرها كل حكم منهم، حيث تم اختيار الثلاثي لسفر الحكام الأربعة الدوليين الآخرين لارتباطهم بإدارة مباريات في تصفيات أمم أفريقيا.

يلتقي المنتخب الأولمبي مع كوريا الجنوبية يوم 12 نوفمبر الجاري ومع البرازيل يوم 17 من الشهر ذاته.

اعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي القائمة النهائية للفريق، التي ستدخل معسكرا مغلقا في الثانية من ظهر الغد بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة كوريا الجنوبية يوم ١٢ نوفمبر الجاري، ثم مواجهة البرازيل يوم 17 من الشهر ذاته ضمن خطة الاعداد لأولمبياد طوكيو.

ضمت القائمة رباعي حراس المرمي: محمود جاد – محمد صبحي – عمر صلاح – مصطفي شوبير .

واللاعبون :احمد رمضان (بيكهام )- محمد عبدالسلام -محمود صابر (الجزار)-محمود مرعي -احمد ياسين -حسن علي -محمود البدري -كريم العراقي -كريم فؤاد -شريف رضا -غنام محمد -احمد سعيد -عمار حمدي -احمد حمدي -ناصر ماهر -يوسف الجوهري -عبدالرحمن مجدي -إمام عاشور -كريم الطيب -عبدالرحمن شيكا -احمد ياسر ريان -صلاح محسن -ناصر منسي -فادي فريد.

وينضم للمعسكر الثنائي اسامه جلال ومحمد عبدالمنعم لاداء التدريبات العلاجية لإمكانية لحاقهما بأحد المباراتين