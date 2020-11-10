شكرا لقرائتكم موسيماني يحدد مهام اللاعبين فى محاضرة أثناء مران الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي عقد محاضرة فنية للاعبين أثناء مران الفريق الجماعي اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، وحرص موسيماني على الاجتماع باللاعبين وتحديد المهام الفنية والتكتيكية لكل منهم بعد انتهاء فقرة الأحمال لبدنية، وخاض اللاعبون جانبا من التدريبات البدنية التي تضمنت الجري حول الملعب في بداية المران الذي أقيم عصر اليوم.

فيما واصل أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي، تمهيدا للعودة للمشاركة في المران الجماعي استعدادا للمرحلة المقبلة.

وأدى «الشيخ» جلسة في «الجيم» ثم خاض تدريبات منفردة على ملعب التتش تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل بالنادي.

ويخضع الشيخ لبرنامج علاجي وتأهيلي بعد تعرضه لكدمة في القدم خلال مران الفريق، أبعدته عن المشاركة في التدريبات الجماعية.

ويستعد الأهلي خلال الفترة الحالية للمرحلة المقبلة التي تشهد مواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر لها ٢٧ من الشهر الجاري.

فى سياق آخر، خضع محمد فخرى صانع ألعاب فريق الأهلى للكشف الطبى اليوم قبل الانضمام لفريق البنك الأهلى على سبيل الإعاراة لمدة موسم لدعم الفريق عقب صعودة لبطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل ويعد فخرى من المواهب الصاعدة من قطاع الناشئين داخل القلعة الحمراء.

رحّب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، برحيل ثنائى الفريق الصاعد شادى رضوان ومحمد فخرى لفريق البنك الأهلى خلال الموسم المقبل على سبيل الإعارة لمدة موسم لاكتساب خبرات قد يحتاج إليها الأحمر مُستقبلاً. وبات فخرى وشادى على بُعد خطوات قليلة من الانتقال لفريق البنك الأهلي الصاعد هذا الموسم للدورى الممتاز لأول مرة فى تاريخه بعد موافقة موسيمانى ومن قبله لجنة التخطيط للكرة بالأهلي التى تلقت اتصالات من جانب محمد يوسف المدير الفني الأسبق للأهلي والحالي لفريق البنك الأهلي.