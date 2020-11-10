شكرا لقرائتكم موسيماني يحدد مهام اللاعبين فى محاضرة أثناء مران الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي عقد محاضرة فنية للاعبين أثناء مران الفريق الجماعي اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، وحرص موسيماني على الاجتماع باللاعبين وتحديد المهام الفنية والتكتيكية لكل منهم بعد انتهاء فقرة الأحمال لبدنية، وخاض اللاعبون جانبا من التدريبات البدنية التي تضمنت الجري حول الملعب في بداية المران الذي أقيم عصر اليوم.
فيما واصل أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي، تمهيدا للعودة للمشاركة في المران الجماعي استعدادا للمرحلة المقبلة.
وأدى «الشيخ» جلسة في «الجيم» ثم خاض تدريبات منفردة على ملعب التتش تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل بالنادي.
ويخضع الشيخ لبرنامج علاجي وتأهيلي بعد تعرضه لكدمة في القدم خلال مران الفريق، أبعدته عن المشاركة في التدريبات الجماعية.
ويستعد الأهلي خلال الفترة الحالية للمرحلة المقبلة التي تشهد مواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر لها ٢٧ من الشهر الجاري.
فى سياق آخر، خضع محمد فخرى صانع ألعاب فريق الأهلى للكشف الطبى اليوم قبل الانضمام لفريق البنك الأهلى على سبيل الإعاراة لمدة موسم لدعم الفريق عقب صعودة لبطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل ويعد فخرى من المواهب الصاعدة من قطاع الناشئين داخل القلعة الحمراء.
رحّب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، برحيل ثنائى الفريق الصاعد شادى رضوان ومحمد فخرى لفريق البنك الأهلى خلال الموسم المقبل على سبيل الإعارة لمدة موسم لاكتساب خبرات قد يحتاج إليها الأحمر مُستقبلاً. وبات فخرى وشادى على بُعد خطوات قليلة من الانتقال لفريق البنك الأهلي الصاعد هذا الموسم للدورى الممتاز لأول مرة فى تاريخه بعد موافقة موسيمانى ومن قبله لجنة التخطيط للكرة بالأهلي التى تلقت اتصالات من جانب محمد يوسف المدير الفني الأسبق للأهلي والحالي لفريق البنك الأهلي.
كانت هذه تفاصيل خبر موسيماني يحدد مهام اللاعبين فى محاضرة أثناء مران الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.