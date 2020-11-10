شكرا لقرائتكم حسين الشحات يشارك فى تدريبات الأهلى الجماعية بعد تعافيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

شارك حسين الشحات، لاعب الاهلي في المران الجماعي الذي أقيم عصر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش وانتظم الشحات في المران الجماعي، بعد تعافيه من الإصابة التي اشتكى منها في العضلة الخلفية وأبعدته عن المشاركة في التدريبات خلال الفترة الماضية.

واطمأن الجهاز الطبي بالنادي على جاهزية الشحات قبل انطلاق المران، وشارك في تدريبات اليوم لتجهيزه للمرحلة المقبلة، التي تشهد الكثير من التحديات أبرزها مواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر أقامتها في السابع والعشرين من نوفمبر الجاري إلى جانب التحديات المحلية الأخرى.

فى سياق آخر، خضع محمد فخرى صانع ألعاب فريق الأهلى للكشف الطبى اليوم قبل الانضمام لفريق البنك الأهلى على سبيل الإعاراة لمدة موسم لدعم الفريق عقب صعودة لبطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل ويعد فخرى من المواهب الصاعدة من قطاع الناشئين داخل القلعة الحمراء.

رحّب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، برحيل ثنائى الفريق الصاعد شادى رضوان ومحمد فخرى لفريق البنك الأهلى خلال الموسم المقبل على سبيل الإعارة لمدة موسم لاكتساب خبرات قد يحتاج إليها الأحمر مُستقبلاً. وبات فخرى وشادى على بُعد خطوات قليلة من الانتقال لفريق البنك الأهلي الصاعد هذا الموسم للدورى الممتاز لأول مرة فى تاريخه بعد موافقة موسيمانى ومن قبله لجنة التخطيط للكرة بالأهلي التى تلقت اتصالات من جانب محمد يوسف المدير الفني الأسبق للأهلي والحالي لفريق البنك الأهلي.