شكرا لقرائتكم البرازيلى رودريجو: محمد صلاح مثل نيمار وأتمنى مشاركتهما فى الأولمبياد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال رودريجو لاعب ريال مدريد و منتخب البرازيل الأوليمبي أنه يعرف القليل عن الكرة المصرية ، لكن يعرف محمد صلاح لاعب المنتخب و المحترف في صفوف ليفربول الانجليزى ، ويتابع التكتيكات الخاصة به لانه لاعب مهم ، ومميز لأقصى درجة .

وأضاف لاعب منتخب السامبا أن صلاح مثله مثل نيمار ، و كلاهما له اسم كبير في عالم كرة القدم ، وقال رودريجو خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقده اتحاد الكرة أنه يتمنى مشاركة كلا من الثنائى نيمار وصلاح في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو .

ويعقد الاتحاد المصرى لكرة القدم مؤتمرا صحفيا لتقديم الدورة الودية للمنتخبات الأوليمبية التى تنظمها مصر بمشاركة المنتخب الوطنى الأوليمبى فى الفترة مابين 12 حتى 17 نوفمبر الحالى فى إطار الاستعداد للمشاركة فى دورة طوكيو الأوليمبية، ويعقد المؤتمر بأحد الفنادق بالقاهرة بحضور وزير الرياضة وأعضاء اللجنة الخماسية باتحاد الكرة .

وشهد الدكتور أشرف صبحى يرافقه عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية للاتحاد المصرى لكرة القدم وأعضاء اللجنة ، مساء الأحد الماضى تدريب منتخب مصر الأوليمبى لكرة القدم، بقيادة شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب ، وجهازه المعاون، وذلك لتحفيز جميع أعضاء المنتخب، فى إطار الاستعداد لمواجهة منتخبات كوريا الجنوبية 12 نوفمبر الجارى، ثم الودية الثانية أمام البرازيل يوم 14 من نفس الشهر بالقاهرة فى إطار الإعداد لأوليمبياد طوكيو 2022