شكرا لقرائتكم شوقى غريب: مصر قادرة على استضافة أى أحداث ويكفينا دعم الرئيس السيسى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد شوقى غريب، المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى، أن الدولة المصرية قادرة على استضافة أى أحداث تسند إليها على الشكل الأمثل، وهو ما أثبتته مصر خلال الفترات الماضية من استضافة أحداث قارية وعالمية كبرى، وقال غريب على هامش كلمته بالمؤتمر الصحفى المقام حالياً للكشف عن تفاصيل وديتى كوريا والبرازيل: مصر قوية وقادرة على استضافة أى أحداث ونشكر أشرف صبحى وزير الرياضة وعمرو الجنايني علي التنظيم والاستضافة وأشكر شركة بريزنتيشن ونرحب بالبرازيل وكوريا بكل نجومهم الكبار.

واصل غريب: نحظى بدعم كبير ويكفينا استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لنا بعد التتويج بأمم أفريقيا للشباب والتأهل لأولمبياد طوكيو.

ويعقد الاتحاد المصرى لكرة القدم مؤتمرا صحفيا بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وعمرو الجناينى رئيس الاتحاد ورئيسى بعثتى كوريا الجنوبية والبرازيل لتقديم الدورة الودية للمنتخبات الأوليمبية التى تنظمها مصر بمشاركة المنتخب الوطنى الأوليمبى فى الفترة مابين 12 حتى 17 نوفمبر الحالى فى إطار الاستعداد للمشاركة فى دورة طوكيو الأوليمبية، ويعقد المؤتمر بأحد الفنادق بالقاهرة.

وشهد الدكتور أشرف صبحى يرافقه عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية للاتحاد المصرى لكرة القدم وأعضاء اللجنة ، مساء الأحد الماضى تدريب منتخب مصر الأوليمبى لكرة القدم، بقيادة شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب ، وجهازه المعاون، وذلك لتحفيز جميع أعضاء المنتخب، فى إطار الاستعداد لمواجهة منتخبات كوريا الجنوبية 12 نوفمبر الجارى، ثم الودية الثانية أمام البرازيل يوم 14 من نفس الشهر بالقاهرة فى إطار الإعداد لأوليمبياد طوكيو 2022.

وخلال اللقاء أكد وزير الرياضة ثقته الكبيرة فى جميع لاعبى المنتخب الأوليمبى، والجهاز الفنى للمنتخب، مشيراً إلى أن منتخب مصر الأوليمبى قدم بطولة رائعة خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة والتى استضافتها مصر نوفمبر الماضى.

وأضاف وزير الرياضة أن وزارة الشباب والرياضة قدمت كل أنواع الدعم للمنتخب الأوليمبى خلال الفترات الماضية، مضيفا أن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى لهم عقب حصولهم على بطولة أفريقيا تحت 23 سنة والتأهل للأولمبياد هو خير تقدير لكل لاعبى المنتخب.

من جانبه وجه عمرو الجناينى شكره وتقديره لوزير الشباب والرياضة على جهوده فى متابعة كل ما يتعلق باستعدادات المنتخبات القومية لحظة بلحظة.