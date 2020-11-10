شكرا لقرائتكم مدرب كوريا: أشكر حكومة مصر على استضافة الدورة الودية للمنتخبات الأوليمبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص كيم هاجن المدير الفنى لمنتخب كوريا الجنوبية الأوليمبى ، على توجيه الشكر للحكومة المصرية على استضافة الدورة الودية للمنتخبات الأوليمبية ، مؤكداً أن المنتخب الكورى سيبذل أقصى جهده لتقديم مستوى مميز فى البطولة ، مشيراً إلى أن الدورة فرصة جيدة للمنتخبات الثلاثة للاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية .

ويعقد الاتحاد المصرى لكرة القدم مؤتمرا صحفيا حالياً ، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وعمرو الجناينى رئيس الاتحاد ورئيسى بعثتى كوريا الجنوبية والبرازيل لتقديم الدورة الودية للمنتخبات الأوليمبية التى تنظمها مصر بمشاركة المنتخب الوطنى الأوليمبى فى ألفترة مابين 12 حتى 17 نوفمبر الحإلى فى إطار الاستعداد للمشاركة فى دورة طوكيو الأوليمبية، ويعقد المؤتمر بأحد ألفنادق بالقاهرة.

يذكر أن كويتا لاعب هيرتا برلين ورودريجو لاعب الريال قد حضرا إلى المتمر الصحفى كممثلين عن البرازيل.