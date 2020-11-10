شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يطالب بحضور 10 ألاف مشجع لنهائي دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب مسئولو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة ، بحضور 10 الاف مشجع في نهائي دوري ابطال افريقيا بين الأهلي والزمالك والمقرر اقامته في استاد القاهرة الدولي يوم 27 نوفمبر الجاري .

ورفعت هيئة استاد القاهرة حالة التأهب القصوى استعدادًا لاستقبال العرس الكروي للكرة المصرية، عندما يستضيف نهائي النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري والذي يجمع قطبي القاهرة الأهلي والزمالك، في سابقة هي الأولى التي تشهد خلالها المباراة النهائية طرفين مصريين، بعد نجاح القطبين في التأهل للنهائي على حساب قطبي الكرة المغربية الوداد والرجاء.

وبات استاد القاهرة جاهزًا لاستقبال النهائي الأفريقي من حيث أرضية الملعب وغرف الملابس والمدرجات، كما تقوم هيئة الاستاد بتعقيم الاستاد بالكامل استعداد لاستقبال نهائي القرن، كما يلقبه العديد من المحللين، في الوقت الذي أصبح فيه الاستاد بالكامل جاهزًا لاستضافة المباراة التاريخية.

وأطلق الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مبادرة لنبذ التعصب الكروى بين الجماهير المصرية تحت شعار "لا للتعصب نعم للروح الرياضية" بهدف حث الجماهير على تشجيع فرقهم دون أى نوع من أنواع التعصب، وإعلاء مبادئ المحبة والسلام والتنافس الرياضى الشريف كونها ركائز أساسية لرياضة كرة القدم.

وقدم وزير الرياضة الدعوة إلى الجميع بالابتعاد عن التعصب الكروى، وتركيز الجماهير فى تشجيع ومؤازرة فرقهم دون مزايدة على الفرق الأخرى لا سيما مع قرب إقامة المباراة القارية المرتقبة بين قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك ضمن نهائى دورى أبطال أفريقيا فى محفل أفريقى ستستضيفه مصر يوم 27 نوفمبر الجارى.

وطالب الوزير من مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى من مشجعى الأهلى والزمالك بالتحلى بالروح الرياضية، وعدم التجاوز فى حق الغير، وخلق حالة من الدعم للفريقين فى إطار من التشجيع المثالى؛ لنضرب نموذجاً يحتذى به أمام مختلف الدول التى تحرص على متابعة أجواء ختام البطولة الأكبر على مستوى القارة الأفريقية فى كرة القدم.