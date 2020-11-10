شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندرى يمدد عقد كريم يحيى لمدة موسم إضافى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى ، على تمديد تعاقد كريم يحيي لاعب الفريق والمنضم حديثاً لصفوف الفريق من النادى الأهلى ، وإضافة موسم أخر للتعاقد الذى تم الإعلان عنه لمدة عامين ليصبح تعاقد اللاعب مع النادى لمدة ثلاث مواسم ينتهى بنهاية الموسم، وذلك خلال جلسة مع اللاعب في حضور إبراهيم حسن مدير الكرة بالفريق .

وأصر إبراهيم حسن بعد الأتفاق مع اللاعب على إضافة الموسم الثالث نظراً لصغر سن اللاعب و تميزه وفقاً للرؤية الفنية للجهاز الفني بقيادة حسام حسن .

استقر العميد حسام حسن، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى، على لاعبى الفريق ضمن القائمة الأولى وأرسلها إلى محمد مصيلحى رئيس النادى قبل الإعلان عنها خلال الـ 24 ساعة القادمة، وتنتهى المهلة المحددة للقائمة الأولى 11 نوفمبر الحالى، وتأكد بصفة نهائية خلو القائمة الأولى من نور السيد وإسلام جمال وأسامة العزب وأيمن غباشى، ومن الوارد خلو القائمة من عدد آخر من اللاعبين.

وأعلن مسئولو الاتحاد السكندرى تمسكهم بالحراس الثلاثة فى الموسم المقبل، وهم عماد السيد ومحمود الزنفلى وعمرو خليل، وأنه لا نية مطلقا للتفاوض مع أى حارس آخر سواء من داخل الإسكندرية أو خارجها، ورفض مصدر مسئول بالاتحاد السكندرى الزج باسم ناديه من بعض وكلاء اللاعبين لزيادة أسعار البعض وتسويقهم بالشكل الكافى على حساب زعيم الثغر، فى ظل السياسة التى ينتهجها مجلس الإدارة الحالى بالتعاقد مع اللاعبين بناءً على رؤية من حسام حسن المدير الفنى الحالى للفريق.

وأضاف مصدر مسئول داخل مجلس إدارة الاتحاد أن الجهاز الفنى لا يفكر فى تدعيم مركز حراسة المرمى، نظرا لتواجد الثلاثى عماد السيد ومحمود الزنفلى وعمرو خليل، مبديا اندهاشه من الأخبار التى تتداول عبر مواقع السوشيال ميديا عن دخول زعيم الثغر فى مفاوضات مع بعض اللاعبين.