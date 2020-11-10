مصدر باتحاد اليد لمصراوي: تأجيل ختام دوري المحترفين لأسباب طبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسام زايد:

كشف مصدر مسئول باتحاد كرة اليد سبب تأجيل جولتي ختام دوري المحترفين لتحديد بطل دوري موسم 2019/2021، حيث أعلن الاتحاد ،اليوم الثلاثاء، عن تأجيل الجولتين الأخيرتين إلى يومي 28 و29 نوفمبر الجاري بدلا من 12 و13 من الشهر نفسه.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن مجلس الإدارة اجتمع اليوم واتخذ القرار بناء على أسباب طبية بعد تأكد إصابة إسلام حسن لاعب المنتخب الوطني والنادي الأهلي بفيروس كورونا خلال معسكر المنتخب الذي اختتم أمس الأول.

وأضاف: "استند القرار إلى ضرورة وجود فرصة من الوقت تحسبا لظهور حالات أخرى خلال الأيام التالية للمعسكر، وهو الأمر الذي دفع الاتحاد للتأكيد على الأندية بعدم استدعاء لاعبي المنتخب للتدريبات خلال الوقت الحالي، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الطبية".

وأكد المصدر المسئول داخل الاتحاد أن لاعبي المنتخب سيخضعون جميعا لمسحة الكشف عن فيروس كورونا غدا الأربعاء، للتأكد من سلامة الجميع، خاصة أن الاتحاد يضع في المقام الأول صالح المنتخب الوطني، لاسيما أن الوقت لا يحتمل أي مفاجآت قبل استضافة بطولة العالم للرجال خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير المقبل.

جدير بالذكر أن دوري المحترفين للموسم الماضي يتبقى على حسمه جولتين لتحديد البطل، حيث يتصدر الزمالك الترتيب برصيد 34 نقطة، ويأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 32 نقطة، وطلائع الجيش الثالث برصيد 30 نقطة، ومن المقرر أن يلعب الزمالك مع سبورتنج، والأهلي مع طلائع الجيش، قبل لقاء القمة بين الأهلي والزمالك في الجولة الختامية.