الإسماعيلي يوضح حقيقة التفاوض لاستعارة لاعبين من القطبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تحدث علاء وحيد، المتحدث الرسـمي للنادي الإسماعيلي، عن ملف التعاقدات لفريق الكرة بالنادي، مشيرا إلى أنه لن يُعلن عن اتمام صفقة إلا بعد الانتهاء من كافة الإجراءات والحصول على توقيع اللاعب بشكل رسمي.

وقال وحيد في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر، إن لجنة التعاقدات داخل نادي الإسماعيلي يوجد بها عدد من أعضاء الجهاز الفني للفريق وتدرس المراكز التي يحتاجها الفريق قبل انطلاق الموسم المقبل.

وأضاف، أن إدارة الإسماعيلي لن تتعاقد مع أي صفقة بهدف "الشو" الإعلامي، وستركز فقط على المراكز التي ستخدم الفريق في النهاية.

وأوضح، أن ناديه فتح خطوط اتصالات مع عدد من الأندية في الدوري على رأسها الأهلي والزمالك وبيراميدز، مشيرا إلى أن المفاوضات حتى الآن تتواصل مع الجميع لكن لن يتم إعلان عن صفقة بشكل رسمي حتى الآن.

وأتم تصريحاته:" العلاقة مع الأهلي جيدة ونرغب في استعارة بعض لاعبيه لكن لم نحصل على رد نهائي بشأن ذلك، ونركز أهدافنا في الفترة المقبلة على عقد الصفقات التي تحددها لجنة التعاقدات في النادي".