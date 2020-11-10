تشيلي تتأهل لبطولة العالم لليد.. وتواجه مصر في المباراة الافتتاحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

تأهل منتخب تشيلي للمشاركة في بطولة العالم لكرة اليد الـ27، المقررة في مصر خلال الفترة من 13 حتى 31 يناير القادم.

وأعلن مجلس الاتحاد الدولي لكرة اليد ترشيح تشيلي لتمثيل اتحاد أمريكا الجنوبية والوسطى في البطولة ليكتمل عقد الـ32 فريقا المشاركين في البطولة.

ويلعب منتخب تشيلي في بطولة العالم لليد للمرة السادسة في تاريخه، لتنضم للمجموعة السابعة التي تضم مصر والسويد والتشيك.

وسيخوض منتخب تشيلي مباراة الافتتاح ضد مصر يوم 13 يناير في استاد القاهرة.

وكان يتبقى المقعد الرابع المتأهل عن القارة الأمريكية، بعد تأهل البرازيل والأرجنتين وأوروجواي، حيث كان مقررًا أن تقام بطولة الفرصة الأخيرة بين منتخبات تشيلي وباراجواي، وكولومبيا، والسلفادور، ولكن صعوبة إقامة البطولة بسبب تفشي فيروس كورونا، أدى إلى إلغائها، وترشيح مارسيل مانسيا رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية والوسطى، لمنتخب تشيلي، صاحب الترتيب الأفضل في بطولة الأمم الأخيرة بين المنتخبات الأربعة.

وقال مانسيا في رسالة للاتحاد الدولي لكرة اليد، نشرها الموقع الرسمي للبطولة: "في هذه الأوقات الصعبة، كرة اليد ليست معفاة من مواجهة الظروف القهرية التي سببتها الجائحة، ما دفعنا للتفكير في سيناريوهات بديلة".