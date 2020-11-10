المقاولون يتحدث عن سر التعاقد مع لاعبين من تونس.. ومفاوضات الاستعارة من القطبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد محمد عادل، المشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب، أن التعاقد مع لاعبين من تونس مؤخرا جاء بعد الأداء الرائع الذي قدمه لاعب الفريق سيف الدين الجزيري منذ قدومه للفريق.

وقال عادل في تصريحات إذاعية لبرنامج "ملعب 9090"، إن سر أداء الجزيري واحد من أهم الأسباب وراء التعاقد من لاعبين من تونس، ليس صدفة ودائما وجود سيف الجزيري لاعب دولي جعلنا نبحث عن المدرسة التونسية.

وأضاف، أن القرار جاء بعد عرض عدد من اللاعبين على عماد النحاس المدير الفني للفريق، ليستقر على هيثم الجويني ووسيم النغموشي، خاصة وأن الثنائي يتواجد مع المنتخب الأولمبي التونسي.

وأوضح، أن الجهاز الفني للمقاولون العرب بقيادة عماد النحاس استقر على الـ 5 لاعبين الأجانب للفريق، حيث سيغادر معروف يوسف بعدما انتهت إعارته مع الفريق، مؤكدًا أن المدرب حاول الحفاظ على القوام الرئيسي للفريق مع التدعيم في بعض المراكز.

وتابع:" لغة المادة تسيطر بطريقة كبيرة في هذه الفترة، لكن الأموال لا تصنع البطولات، ومن حسن حظ الفرق الصاعدة حديثا للدوري أنها تدفع مبالغ خيالية لاستقدام لاعبين، ورغم ذلك لدينا تجربة الجونة والتي لم تكن موفقة رغم دفع الكثير من الأموال".

وأكمل:" لا نستطيع مجاراة هذه الأندية مهما كانت النتائج، ومن حقهم العمل على تقوية فرقهم، وسنحاول الدفع بمجموعة من الناشئين".

وأتم عادل تصريحاته:" لا نفكر في استعارة لاعبين من الأهلي بسبب الأمور المادية التي يطلبها الأندية ووجود منافسين أخرين يمكنهم الدفع، والتفاوض مع الزمالك وارد".