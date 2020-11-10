ما هي شروط نيمار من أجل تجديد عقده مع باريس سان جيرمان؟

وضع نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار جونيور شروطه من أجل تجديد عقده مع النادي الفرنسي خلال الفترة المقبلة.

وانضم نيمار إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 قادمًا من برشلونة الإسباني، في صفقة قياسية بلغت قيمتها 222 مليون يورو، وهى قيمة الشرط الجزائي في عقده مع النادي الكتالوني، ليصبح أغلى لاعب في العالم منذ ذلك الحين.

ووقع النجم البرازيلي على عقد يمتد لخمس سنوات، ينتهي في صيف 2022، ما يعني أنه بانتهاء الموسم الجاري سيكون على بعد موسم واحد فقط من انتهاء عقده، وهو ما يسهل من عملية رحيله.

وأشارت صحيفة آس الإسبانية في هذا الصدد إلى أن نادي باريس سان جيرمان بدأ بالفعل في التواصل مع نيمار من أجل تجديد تعاقده لمدة إضافية، غير أنه صُدم بالشروط التي وضعها النجم البرازيلي.

واشترط نيمار تدعيم الفريق بصفقات قوية وفقًا لرؤيته، وذلك من أجل تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا.

حيث ودع باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا من دور ثمن النهائي في الموسمين الأول والثاني لنيمار، قبل أن يصل إلى النهائي في الموسم الماضي 2019/20، ولكنه خسر أمام بايرن ميونيخ الألماني.

كما رفض نيمار تخفيض راتبه الذي يتقاضاه في الوقت الحالي، رغم الأزمة المالية التي تسبب فيها وباء فيروس كورونا المستجد، ومعاناة الأندية من أزمات مادية طاحنة بسبب تأثيره.

ويحصل اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا على راتب سنوي تصل قيمته إلى 30 مليون يورو، وهو مبلغ يراه باريس سان جيرمان من الصعب دفعه في ظل الظروف الحالية.

وارتبط نيمار منذ مدة بالعودة إلى برشلونة مرة أخرى، غير أن محاولات النادي الكتالوني لإعادته باءت بالفشل.

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