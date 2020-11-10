ريال مدريد يتلقى صدمة من باريس سان جيرمان بخصوص مبابي

تلقى ريال مدريد بقيادة الرئيس فلورنتينو بيريز ضربة جديدة في ملف التعاقد مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي حيث يعتزم ناديه باريس سان جيرمان تجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2022.

وقال المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان “ليوناردو” في اجابته حول سؤال يخص امكانية إنتقال مبابي إلى ريال مدريد، أن كل ما يشاع في اسبانيا مجرد استهلاك إعلامي وأنه لا نية لديهم للتخلي عن النجم الفرنسي الصيف المقبل لصالح الفريق الأبيض أو أي نادي آخر.

وقال ليوناردو: “مبابي إلى ريال مدريد؟، الأمور في الأندية الإسبانية سياسية للغاية، بحيث يوجد هناك الكثير من الحديث والكثير من الوعود”.

وتابع: “هنا في باريس سان جيرمان، الأمر مختلف، لدينا مالك للنادي، ونحن نعمل على تجديد عقود كيليان مبابي ونيمار جونيور مع النادي”.

ولا يخفى على أحد رغبة ريال مدريد بمدربه الفرنسي زين الدين زيدان في التعاقد مع كيليان مبابي منذ ظهوره مع موناكو الفرنسي عام 2017 و هدف النادي هو المحاولة مجدداً صيف 2021 مع تبقي عام واحد في عقده في ملعب حديقة الأمراء.

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