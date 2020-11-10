ماذا قال راموس لأشرف حكيمي في مباراة دوري أبطال أوروبا؟

كشفت قناة تلفزيونية إسبانية عن فضيحة كبيرة تتعلق بالشتائم التي وجهها نجم ريال مدريد الإسباني، سيرخيو راموس لنجم إنتر ميلانو الإيطالي، أشرف حكيمي خلال المباراة التي جمعت الفريقين في دوري أبطال أوروبا، الأسبوع الماضي.

وحسم ريال مدريد المباراة لصالحه بصعوبة كبيرة، بعدما تفوق على الإنتر بنتيجة (3-2)، ليحقق أول فوز له في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وأكدت قناة “موفيستار” الإسبانية أن راموس وجه عبارات بذيئة لحكيمي، بعد سقوط الأخير في إحدى الاحتكاكات على مشارف منطقة جزاء ريال مدريد.

وتعرض حكيمي للدفع من أحد لاعبي ريال مدريد، خلال تشتيت الكرة، قبل أن يسقط أرضًا، ليقترب منه راموس ويوجه له شتائم بذيئة، قائلًا: “قم يا ابن… انهض! وتوقَّف عن الصراخ مثل الجرذان”.

ثم جذب راموس حكيمي بطريقة مُهينة للغاية، دون أن يشاهد الحكم ذلك.

وبحسب المقطع الذي نقلته قناة موفيستار، وقف حكيمي بعد هذه اللقطة مذهولًا من تصرفات راموس، لا سيما أنه لعب معه قبل عدة سنوات في الفريق الأول لريال مدريد.

ومن حسن حظ راموس أن هذه اللقطة جاءت بعيدة عن أنظار الحكم، حيث كان يستحق الطرد على هذه اللقطة، وهو ما لم يحدث.

وتعرض المدافع الإسباني لسيل من الانتقادات اللاذعة من قبل الصحافة المحلية، بعد انتشار المقطع.

حيث اعتبرت صحيفة سبورت الكتالونية أن تصرف قائد ريال مدريد غير مسؤول، خاصةً أنه وجّه بعض الكلمات النابية لزميله السابق، موضحة أن سبب هجوم راموس على حكيمي هو محاولة النجم المغربي اصطياد ركلة جزاء لمصلحة الإنتر.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن ما فعله راموس كان قبيحًا للغاية، بعدما تهجم على حكيمي بعبارات مهينة وجارحة.

وسبق أن لعب حكيمي جنباً إلى جنب مع راموس خلال موسم 2017/18، إذ شاركا معًا في سبع مباريات.

ورحل حكيمي بعد نهاية ذلك الموسم إلى بوروسيا دورتموند الألماني لمدة موسمين على سبيل الإعارة، قبل أن ينتقل بشكل نهائي إلى إنتر ميلانو الإيطالي مقابل 40 مليون يورو، في الميركاتو الصيفي الماضي الماضي.

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