أخبار الهلال| بالصور.. كاريلو يسخر من زميله: “احضر لي هذا الصندوق الأصفر”!

تلقى لاعب منتخب بيرو، كريستيان كويفا، سخرية كبيرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية؛ بسبب الملابس الغريبة التي ارتداها، وتسريحة شعره، عند انضمامه إلى معسكر منتخب بيرو، الذي يستعد لخوض مباراتين في فترة التوقف الدولية الحالية أمام تشيلي والأرجنتين، ضمن تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وشارك محترف نادي الهلال، أندريه كاريلو، في موجة السخرية التي طالت زميله بعد نشره صورته عبر حسابه الشخصي على موقع “إنستجرام”، وهو يرتدي بدلة صفراء.

وقال نجم الهلال في تعليقه على صورة كويفا “من فضلك، احضر لي هذا الصندوق الأصفر الصغير”، وحظى تعليق كاريلو بتفاعل كبير من المتابعين، وكذلك وسائل الإعلام البيروفية.

ويعيش كاريلو أيام رائعة مع بداية الموسم الحالي، حيث تمكن من إحراز 3 أهداف في أول مباراتين مع منتخب بيرو في تصفيات كأس العالم، كما سجل هدفًا في فوز الهلال الأخير (2-0) على الاتفاق، ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين).

وتمكن محترف الهلال من مطابقة رقم قياسي للكرة البيروفية يعود إلى عام 1965، في الطريق إلى مونديال كأس العالم 1966 في السويد، وأصبح كاريلو أول لاعب يسجل 3 أهداف متتالية لمنتخب بيرو في تصفيات كأس العالم منذ أن حققها بيدرو ليون في يونيو 1965، كانت كلها في مباراة واحدة أمام فنزويلا.

ويسعى المنتخب البيروفي لتحقيق أول فوز له في تصفيات مونديال 2022، بعد تعادله مع باراجواي وخسارته من البرازيل في أول جولتين، ويلعب مع تشيلي يوم الجمعة 13 نوفمبر في سانتياغو، وبعد بعد أربعة أيام سيواجه الفريق الأرجنتين في ليما.

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