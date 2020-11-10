الميركاتو الشتوي| بعد إصابة فاتي.. ديباي يدخل دائرة اهتمام برشلونة غصبًا

حاول برشلونة الصيف الماضي التعاقد مع مهاجم ليون الفرنسي “ممفيس ديباي” إلا أن خروج بعض الأسماء حال دون اتمام الصفقة، ولكن اصابة اليافع “أنسو فاتي” جعلت النادي يفكر في العودة في الميركاتو الشتوي 2021 من أجل المهاجم الهولندي.

ووفقاً لصحيفة “سبورت الكتالونية”، فإن برشلونة سيحاول مع ديباي وينتظر ان تكون متطلبات أولمبيك ليون في المتناول نظير توفر الهولندي على عقد ينتهي الصيف القادم.

ويضيف نفس المصدر أن برشلونة يتوفر على اتفاق كامل مع ممفيس ديباي يقضي بانتقاله إلى النادي الكتالوني في صيف 2021، بعدما أصبح أولوية للمدرب الجديد للفريق رونالد كومان الذي أشرف على تدريبه في المنتخب الهولندي.

ولكن الآن دخل ديباي دائرة اهتمام برشلونة في الميركاتو الشتوي القادم غصبًا، بعد ابتعاد “أنسو فاتي” عن الملاعب لمدة تزيد عن 4 أشهر.

ويدير برشلونة حاليًا رئيس اللجنة الإدارية المؤقتة “كارليس توسكيتس” والذي قال إن التوقيعات ممكنة في يناير إذا كانت هناك عمليات بيع أولاً، وأكد أن برشلونة يعمل على ذلك.

ويريد برشلونة بالإضافة إلى ديباي، التعاقد مع مدافع مانشستر سيتي إريك جارسيا الذي يتوفر على نفس الوضعية حيث ينتهي عقده صيف 2021.

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