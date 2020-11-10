أخبار النصر| من هو “بيتريسكو” في نظر مدرب الهلال لوشيسكو؟!

تؤكد المواقع الرومانية المختلفة أن نادي النصر يرغب بقوة في التعاقد مع المدرب دان بيتريسكو خلال الفترة المقبلة، خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا، وذلك بعد تدهور نتائج الفريق في افتتاح الموسم، وتلقيه 3 خسائر متتالية في أولى جولات الدوري السعودي (دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين)، وقبلها الخروج من دوري أبطال آسيا من نصف النهائي على يد بيرسيبوليس الإيراني.

ويقود بيتريسكو حاليا فريق كلوج الروماني، لكن الأنباء الواردة من رومانيا تؤكد أنه في طريقه للرحيل بسبب تراجع النتائج، وتواجد خلافات كبيرة مع إدارة ناديه، لافتة إلى أن إدارة النصر تقدمت بعرض قيمته 3 مليون يورو للمدرب الروماني، مع دفع الشرط الجزائي في عقده.

مدرب الهلال يتحدث عن بيتريسكو

وكان نادي الهلال، الغريم التقليدي للنصر، قد استعان بخدمات الروماني رازفان لوشيسكو في صيف عام 2019، واستطاع المدرب قيادة الزعيم نحو التتويج ببطولة دوري أبطال آسيا على حساب أوراوا الياباني، وبعدها حقق المركز الرابع في كأس العالم للأندية.

كما حقق لوشيسكو بطولة الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين) في الموسم الماضي، ووصل بفريق الهلال إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وتنتظره مواجهة مرتقبة أمام النصر.

ونقلت وسائل الإعلام الرومانية تصريحات رازفان لوشيسكو، ورأيه في مواطنه بيتريسكو، حيث قال: “لديه بصمة قوية للغاية مع كل الفرق التي يدربها، موضحًا أنه قادر على خلق حالة معينة داخل الفريق الذي يتولى تدريبه”.

وأكمل “لديه شغف كبير بكرة القدم ودائما يتصرف بجنون، وعقلية الفوز وراء عدم قدرته في التحكم على أعصابه ولا السيطرة على نفسه”، مختتمًا بقوله “هو مجنون بالفوز ودائما يمارس الضغط على الحكام والخصوم ولاعبيه، ويفعل ذلك متعمدا”.

ماذا قال بيتريسكو؟

المدرب المطلوب في النصر كان قد أكد بالفعل إمكانية مغادرته كلوج، وقال: “لا أريد المغادرة بفضيحة ومشاجرةـ لا يمكنك أن تغادر هكذا بعد أن حصلت على 3 بطولات وصنعت المعجزات في أوروبا. إذا غادرت، أود أن تكون مثل آخر مرة، أن نتصافح ونبقى أصدقاء، وأن أغادر ورأسي مرفوع، وأصافح الجميع”.

وأشار بيتريسكو إلى أنه عمل مع كلوج لمدة 3 سنوات ونصف، كاشفًا أن فترة التوقف الدولية الحالية سيتخذ فيها قرارًا جيدًا له وللنادي، مُختتمًا بقوله “آمل أن يكون قراري صحيحًا. لدي عروض كثيرة لكن لن أكشف عنها الآن”.

لوشيسكو وجهًا لوجه مع بيتريسكو

وكان مدرب الهلال لوشيسكو قد تواجه من قبل مع بيتريسكو، في 7 مباريات، واستطاع بيتريسكو التفوق على مدرب الهلال مرة واحدة، في 27 نوفمبر 2005 ضمن منافسات الدوري الروماني، بينما كان الانتصار حليف لوشيسكو 3 مرات، وسيطر التعادل على 3 مباريات أخرى بين الطرفين.

وتعرض النصر لأزمة كبيرة في النتائج خلال أول 3 جولات من بطولة الدوري السعودي، حيث تلقى 3 هزائم، قبل أن يفوز في الجولة الرابعة على القادسية بنتيجة 2 ـ 0.

وذكرت تقارير الصحافة الرومانية أن هناك تنافس بين نادي النصر وفريق آخر تركي من أجل التعاقد مع بيتريسكو، وأشارت إلى أن الإدارة النصراوية عرضت على المدرب دفع الشرط الجزائي بعقده مع كلوج، والبالغ 2 مليون يورو، وتقديم راتب سنوي قدره 3 مليون يورو.

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