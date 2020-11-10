أخبار ريال مدريد| مدرب منتخب فرنسا يبرر الاداء الكارثي لـ “فاران”

سحق فالنسيا ريال مدريد بنتيجة (4-1) في المباراة التي سجل فيها المدافع الدولي الفرنسي “رافاييل فاران” هدفا في مرماه. لكن مدربه في منتخب فرنسا “ديدييه ديشامب” دافع عن قلب الدفاع ودعمه قبل مباراة الديوك الودية ضد فنلندا.

ويعتقد ديشامب أن فاران لم يفقد مستواه ودعمه بقوة، وقال مدرب الفريق الفائز بكأس العالم 2018: “يمكن لجميع اللاعبين أن يلعبوا مباراة أسوأ. إنهم يلعبون كل ثلاثة أيام. لكنني أعرف ما يمكن أن يفعله فاران”.

وتابع “في المباراة الأخيرة، سارت الأمور بشكل سيء وما جعل الناس تنسى ما قدمه فاران سابقاً. أنظر إلى فترة أطول. يجب أن ننظر أيضًا إلى وقت التعافي الضئيل حيث يلعب باستمرار، وهذا يؤدي إلى المزيد من الإصابات وتقليل قوة اللاعبين وشدتهم”.

ويمر مدافع ريال مدريد رفاييل فاران بأسوء فتراته مع النادي الملكي حيث يعاني من هبوط حاد في مستواه منذ الهزيمة 2-1 أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا وتسببه في هدفي الفريق الانجليزي.

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