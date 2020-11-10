يسعى مدير التعاقدات بالنادي الأهلي “أمير توفيق” إلى تمديد عقد مهاجم الفريق أحمد ياسر ريان العائد من فترة الإعارة لصفوف الجونة، قبل الموافقة على رحيله مجددًا لأي نادٍ محلي.
وتلقى المهاجم الشاب عدة عروض من أندية سموحة والإسماعيلي، كما أن نادي الجونة طلب بقائه في الموسم القادم، بالإضافة لعرض من أحد الأندية التركية.
وقال مصدر داخل الأهلي، أن إدارة النادي تدرس إعارة أحمد ياسر ريان لمدة موسم جديد، بناء على طلب بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، والذي استقر على عودة صلاح محسن خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
ويعقد أمير توفيق جلسة مع مهاجم الأهلي الشاب خلال الساعات المقبلة، من أجل تمديد عقده، ودراسة كافة العروض المحلية واختيار الأنسب، من بين العروض الثلاث التي تلقاها للتعاقد معه على سبيل الإعارة.
ويرغب أحمد ياسر ريان في الاحتراف الخارجي، وكلف وكيل أعماله بالبحث عن عدة عروض خارج الدوري المصري، من أجل خوض تجربة جديدة بعيدًا عن الأجواء المحلية.
..
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يسعى لتمديد عقد مهاجم الفريق وسط ترقب من الإسماعيلي وسموحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.