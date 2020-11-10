الأهلي يسعى لتمديد عقد مهاجم الفريق وسط ترقب من الإسماعيلي وسموحة

يسعى مدير التعاقدات بالنادي الأهلي “أمير توفيق” إلى تمديد عقد مهاجم الفريق أحمد ياسر ريان العائد من فترة الإعارة لصفوف الجونة، قبل الموافقة على رحيله مجددًا لأي نادٍ محلي.

وتلقى المهاجم الشاب عدة عروض من أندية سموحة والإسماعيلي، كما أن نادي الجونة طلب بقائه في الموسم القادم، بالإضافة لعرض من أحد الأندية التركية.

وقال مصدر داخل الأهلي، أن إدارة النادي تدرس إعارة أحمد ياسر ريان لمدة موسم جديد، بناء على طلب بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، والذي استقر على عودة صلاح محسن خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ويعقد أمير توفيق جلسة مع مهاجم الأهلي الشاب خلال الساعات المقبلة، من أجل تمديد عقده، ودراسة كافة العروض المحلية واختيار الأنسب، من بين العروض الثلاث التي تلقاها للتعاقد معه على سبيل الإعارة.

ويرغب أحمد ياسر ريان في الاحتراف الخارجي، وكلف وكيل أعماله بالبحث عن عدة عروض خارج الدوري المصري، من أجل خوض تجربة جديدة بعيدًا عن الأجواء المحلية.

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