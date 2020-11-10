رئاسة برشلونة | عضو سابق في مجلس إدارة بارتوميو يترشح لمنصب الرئيس

يتوقع أن يعلن “تشافي فيلاجوانا” الذي كان مسؤولاً عن إدارة فريق السيدات وفرق الشباب بالنادي تحت قيادة الرئيس السابق جوسيب بارتوميو يوم الخميس القادم ترشحه لخوضه سباق رئاسة برشلونة.

ونظرًا لموقعه في مجلس الإدارة السابق، يبدو أن فيلاجوانا سيمثل شكلاً من أشكال الاستمرار لحقبة بارتوميو، حتى لو لم يكن منصبه ذا تأثير كبير ما يمكن أن يقلص من حظوظه أمام أعضاء النادي.

ويتولى “كارليس توسكيتس” مهام رئيس برشلونة بشكل مؤقت في الوقت الحالي ومن المرجح أن يظل في منصبه حتى يناير على أقرب تقدير بسبب تعقيدات إجراء الإقتراع قبل ذلك.

وهناك ستة مرشحين مؤكدين للانتخابات، ويقال إن “فيكتور فونت” هو المرشح الأوفر حظاً لهذا المنصب، لكن لا شيء واضح حتى الآن مع غياب تاريخ محدد لإجراء الانتخابات الرئاسية في برشلونة.

وأعلن رسميًا خمسة أشخاص بجانب فونت عن نيتهم الترشح لهذا المنصب هم: توني فريكسا وجوردي فاري ولويز فرنانديز وأجوستي بينديتو وبير رييرا.

وكان رئيس برشلونة السابق “جوان لابورتا” قد أكد في وقت سابق أنه سيخوض المنافسة لكنه لم يدرج بعد في القائمة النهائية لأنه لم يضع اللمسات الأخيرة على مشروعه الخاص.

وخسر رئيس النادي بين عامي 2003 و2010 “جوان لابورتا” أمام جوسيب بارتوميو في انتخابات عام 2015، في أعقاب فوز برشلونة بالثلاثية تحت قيادة المدرب لويس إنريكي أنذاك.

وسيحتاج كل مرشح إلى موافقة توقيع لا يقل عن 2257 عضوًا وتقديم دفعة مضمونة لا تقل عن 124.2 مليون يورو للنظر فيها لقبول ترشحه لرئاسة النادي الكتالوني بشكل نهائي.

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