سوق الانتقالات| الأهلي يحسم مصير صفقة مدافع إنبي “أسامة جلال”

كشفت مصادر داخل النادي الأهلي، أن لجنة التخطيط قررت إغلاق ملف المفاوضات مع مدافع نادي إنبي “أسامة جلال“، وتأجيل ضمه إلى وقت لاحق، بعدما كان أبرز المرشحين للانتقال لصفوف الفريق الأحمر، خلال فترة سوق الانتقالات الجارية.

وقالت المصادر، أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، استقرت على ضم بدر بانون وأحمد رمضان “بيكهام” من أجل تدعيم خط الدفاع، ولذلك اتجهت لصرف النظر عن خيار التعاقد مع أسامة جلال، رغم ترحيب اللاعب، بل وقيامه بالتوقيع على رغبة للانضمام إلى المارد الأحمر.

وتدرس إدارة النادي الأهلي إمكانية الاستعانة بجهود جلال خلال الميركاتو الشتوي المقبل، في حالة تعرض أي لاعب من الخط الخلفي للإصابة أو اتخاذ القرار برحيل أي من العناصر الموجودة حاليًا.

وكانت إدارة إنبي قد طلبت مبلغا تعجيزيًا من الأهلي للموافقة على رحيل أسامة جلال، وهو ما أدى إلى توقف المفاوضات بين الطرفين خلال الفترة الماضية.

ويسعى الأهلي إلى التعاقد مع عدة صفقات مميزة، خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري، بعد إتمام صفقتي طاهر محمد طاهر من المقاولون العرب، واستعادة أحمد عبدالقادر من سلافيا براج التشيكي.

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