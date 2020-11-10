أوندا ثيرو | لا زالت فضحية فالنسيا تلقي بظلالها على غرف ملابس ريال مدريد

لا تزال مخلفات الفضيحة في فالنسيا على ملعب ميستايا والهزيمة بنتيجة (4-1) في الدوري الاسباني تلقي بظلالها على غرف ملابس ريال مدريد حيث أحدثت تصدعات بين لاعبي زين الدين زيدان بسبب دقائق المشاركة.

ووفقاً لإذاعة “أوندا ثيرو الاسبانية”، فإن بعض الأسماء من تشكيلة ريال مدريد يعتقدون أن المدير الفني زين الدين زيدان لا يقوم بالمداورة وغير عادل في توزيع عدد الدقائق بين جميع اللاعبين.

ويضيف نفس المصدر على لسان الصحفي “إيدو بيدال”، بعض اللاعبين في غرف ملابس ريال مدريد يعتقدون أن زيدان لا يشرك اللاعبين حسب الكفاءة واختياراته لا تأخذ بالإعتبار مزايا اللاعبين في اشارة الى التحيز لبعض الأسماء على حساب أخرى.

وبالنظر إلى عدد دقائق لعب لاعبي ريال مدريد مع زين الدين زيدان نلاحظ الفرق الشاسع بين عدد مشاركات المهاجم كريم بنزيمة مقارنة مع لوكا يوفيتش القادم من فرانكفورت مقابل 60 مليون يورو كما أن لاعبين مثل رفائيل فاران ومارسيلو وايسكو تواجدو كثيراً مؤخراً رغم تدني مستواهم بشكل واضح.

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