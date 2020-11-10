بث مباشر | مشاهدة مباراة السد والوكرة في كأس قطر

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مباراة “السد والوكرة” في أهم مباريات اليوم الثلاثاء 10-11-2020 ضمن الجولة الجولة الخامسة من كأس قطر.

تنقل مباراة “السد والوكرة” على قناة الكأس 1 HD، بصوت المعلق “منتصر الازهري”.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 14:15 بتوقيت جرينتش، 16:15 بتوقيت مصر، 17:15 بتوقيت السعودية، وتقام على استاد سحيم بن حمد بنادي قطر، بإدارة من الحكم القطري “يوسف يعقوب الشرشني”.

يلعب كأس قطر بنظام مجموعتين، كل مجموعة تضم 6 فرق يتأهل منها الأربعة الاوائل إلى دور ربع النهائي الإقصائي، ويلعب السد والوكرة لحساب المجموعة الأولى.

يتصدر الوكرة جدول ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط من 4 مباريات، إذ حقق الفوز في مباراتين وتعادل في مثلهما، وسجل لاعبوه 8 أهداف واستقبلت شباكه 5 أهداف.

بينما يتواجد السد في المركز الثاني برصيد 7 نقاط وبفارق نقطة واحدة عن الوكرة، وخاض أبناء تشافي هيرنانديز 4 مباريات ايضًا، فاز في مباراتين وتعادل في واحدة وخسر مثلها امام نادي “قطر”، وسجل لاعبوه 10 أهداف واهتزت شباكه 7 مرات.

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السد 0-0 الوكرة

استاد سحيم بن حمد بنادي قطر

كأس قطر (الجولة الرابعة)

⌚تبدأ في الساعة 14:15 بتوقيت جرينتش.

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