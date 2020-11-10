الامارات | حمدان بن محمد يشهد سيطرة العاصفة على قمة اللقايا بالمرموم

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يشهد سيطرة العاصفة على قمة اللقايا بالمرموم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي مساء اليوم "الثلاثاء" تحديات سن اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ ضمن سباقات المرموم التي أقيمت على مدار 18 شوطا لمسافة 5 كيلومترات.

وواصل شعار هجن العاصفة تميزه من خلال فوزه بالأشواط الرئيسية الأربعة، حيث قاد غياث الهلالي "الشاهينية" لحسم قمة الشوط الرئيسي للقايا البكار المحليات مسجلة 7:35:2 دقيقة، فيما أنهت (الشاهينية) الأخرى لهجن العاصفة مسافة الشوط الثاني للقايا البكار المهجنات في زمن 7:33:5 دقيقة.

وكان الشوطان الرئيسيان للجعدان من نصيب شعار العاصفة واعتلى (شاهين) قمة اللقايا الجعدان المحليات في زمن بلغ 7:31:4 دقيقة، فيما كان (شاهين) لهجن العاصفة بطل الشوط الرئيسي للقايا الجعدان المهجنات بتوقيت قدره 7:46:6 دقيقة.

إلى ذلك أقيمت بميدان المرموم في الفترة الصباحية تحديات سن اللقايا لهجن أبناء القبائل وذلك من خلال 25 شوطا لمسافة 5 كيلومترات وتمكنت (مشرفه) المملوكة لعبد الله خالد حميد حارب المهيري من وضع بصمتها على الشوط الأول للبكار المحليات بتوقيت 7:38:4 دقيقة.

أما سعيد حمد مصلح جمهور الأحبابي فقد قدم (الظبي) على القمة في الشوط الثاني للبكار المهجنات بزمن بلغ 7:31:5 دقيقة وذهبت صدارة الشوط الثالث للجعدان المحليات لـ(الغزال) بشعار أحمد خلفان بخيت المزروعي والذي حقق توقيتا 7:39:6 دقيقة وكسب ( إرسال) لقطامي محمد ثاني بن قطامي السويدي التحدي في الشوط الرابع للجعدان المهجنات بزمن 7:34:6 دقيقة.

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