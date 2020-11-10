شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالمنتخب: صلاح قبل النني وحجازي في حمل «شارة الكابتن» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصدر مطلع داخل الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول أنه لا توجد أدني مشكلة داخل صفوف المنتخب حول شارة الكابتن والقائد خلال الفترة المقبلة وقال المصدر أن الثلاثي محمد صلاح ومحمد النيني واحمد حجازي متساون فيترتيب الأقدمية بالنسبة لانضمامهم للمنتخب وبالتالي فمحمد صلاح سيكون الاول في الترتيب عليهم في ترتيب حمل شارة المنتخب واكد المصدر ان الثنائي عبد الله السعيد وعمرو السولية هما فقط اللذان يسبقان صلاح في ترتيب حمل الشارة من حيث الأقدمية لكن صلاح هو النجم الأبرز داخل المنتخب والكل يكن له كل الاحترام والتقدير والعلاقة بينه وبين اللاعبين يسودها الروح الواحدة. الوضع في مصر

اصابات 109,422

تعافي 100,439

وفيات 6,380

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