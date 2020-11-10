شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالأهلي: نؤيد مبادرة وزير الرياضة لنبذ التعصب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مصدر داخل النادي الأهلي أن ناديه مع مبادرة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بنبذ التعصب والتحلي بالروح الرياضية في مباراة القمة الإفريقية بين الأهلي والزمالك.

وقال المصدر: الأهلي دائما ما يخوض مبارياته تحت شعار الروح الرياضية والمنافسة الشريفة باعتبار ذلك أحد القيم والمبادئ التى صنعت تاريخ القلعة الحمراء

وتابع: الاهلي دائما ما يحترم المنافسين لا سيما وإذا كان المنافس فريق بحجم وتاريخ الزمالك أحد قطبي الكرة المصرية مؤكدا أن الأهلي والزمالك قادران على تشريف مصر في العرس الإفريقي.

وأكد الصمود أن لاعبي الأهلي لديهم من الخبرة ما يؤهلهم للمنافسة علي اللقب بمنتهي الروح الرياضة دون تعصب داخل الملعب او علي مستوي الجماهير مشيرا إلي ان ناديه مع الدولة المصرية وترك صورة مشرفه لها في هذا المحفل الدولي.