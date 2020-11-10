شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضي: نرحب بمبادرة نبذ التعصب في نهائي إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اأكد أحمد مرتضي منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ترحيب ناديه وإدارة الكرة بالقلعة البيضاء بمبادرة وزير الشباب والرياضة لنبذ التعصب والتحلي بالروح الرياضية في مباراة قمة إفريقيا. وقال عضو الزمالك في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: الزمالك دائما مع أي مبادرات لتهدئة الأجواء وسبق وقام مرتضي منصور رئيس النادي بتوجيه أكثر من دعوة لنظيره في الأهلي من أجل تهدئة الأجواء لكن دون استجابة أخرها دعوة مجلس الأهلي لحضور افتتاح انشاءات الزمالك الأخيرة، مشيرا إلي أن الزمالك يكن كل احترام وتقدير لجميع الأندية بما فيها النادي الأهلي الكبير القطب الثاني مع الزمالك علي عرش الكرة الأفريقية، لافتا إلي أن الزمالك سيبذل ما بوسعه للتويج باللقب بكل شرف وروح رياضية. الوضع في مصر

اصابات 109,422

تعافي 100,439

وفيات 6,380

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