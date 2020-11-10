شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مباريات بطولة العالم لكرة اليد 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد اكتمال عقد فرق النسخة الـ27 من بطولة العالم «رجال»، بعد انضمام تشيلي للمجموعة السابعة لتمثل اتحاد أمريكا الجنوبية والوسطى.

تستضيف مصر البطولة في الفترة من 13 حتى 31 يناير 2021، وتقام مباريات دور المجموعات بين يومي 13و19 يناير المقبل، فيما يبدأ الدور الرئيسي يوم 20 حتى 25 يناير.

وتستضيف صالة استاد القاهرة المجموعتين الرابعة والسابعة، فيما تستضيف صالة 6 أكتوبر المجموعتين الأولى والخامسة.

وتستضيف صالة العاصمة الإدارية الجديدة المجموعتين الثانية والسادسة، بينما تقام مباريات المجموعتين الثالثة والثامنة على أرض استاد برج العرب.

جدول مباريات بطولة العالم لكرة اليد 2021

جدول مباريات بطولة العالم لكرة اليد 2021

جدول مباريات بطولة العالم لكرة اليد 2021