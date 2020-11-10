شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» تتبنى مبادرة وزير الرياضة لنبذ التعصب بين جمهور القطبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تبنت «المصري اليوم» مبادرة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لنبذ التعصب بين جماهير القطبين، باعتبارهما الأكثر تأثيرا على أرض الواقع.

وأعلنت «المصري اليوم» أنها ستقف وتدعم أي مبادرة من شأنها توفير الهدوء والاستقرار في الوسط الرياضي قوة مصر الناعمة إيمانًا منها بأن الرياضة قادرة على صنع المعجزات وتقريب المسافات وإصلاح ما أفسده البعض من توتر وتعصب أعمى بين الجماهير.

وطالبت «المصري اليوم» إدارتي الأهلي والزمالك بالتفاعل مع هذه المبادرة والعمل خلال الأيام المقبلة قبل القمة الإفريقية المرتقبة التي سيتابعها الجميع.