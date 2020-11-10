وزير الرياضة: إدارتا الأهلي والزمالك ستقومان بدورهما الوطني في قمة أفريقيا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن الدولة المصرية والوزارة توفر كل الدعم والمساندة للقطبين، سواء على المستوى الفني أو الإداري، من أجل توفير الهدوء والاستقرار لهما قبل القمة الأفريقية في نهائي دوري أبطال أفريقيا في حدث تاريخي يحدث لأول مرة على أرض مصر، وقال: أثق في قدرات لاعبي الفريقين اللذين يمثلان قوام منتخب مصر في الظهور بشكل مشرف بالقمة الأفريقية.
وتابع الوزير: «مصر فازت بالفعل بكأس دوري أبطال أفريقيا واللقب سيحسب لمصر، سواء للزمالك للمرة السادسة أو للأهلي المرة التاسعة، لذلك لابد أن يكون الجميع على قدر المسؤولية وإيصال رسالة للعالم كله أن مصر ستظل بلد الأمن والأمان وقادرة بمؤسساتها على استضافة الأحداث الرياضة الكبرى، مؤكدا ثقته في مجلسي إدارة الأهلي والزمالك برئاسة محمود الخطيب ومرتضى منصور للقيام بدورهما الوطني».
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