شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلي تنضم للمجموعة السابعة بمونديال اليد 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد ترشيح تشيلي لتمثيل اتحاد أمريكا الجنوبية والوسطى، في النسخة الـ27 من بطولة العالم لكرة اليد «رجال».

وبترشح تشيلي، يكتمل عقد الـ32 منتخبًا المشاركة في البطولة التي تستضيفها مصر في الفترة من 13 إلى 31 يناير 2021.

وكان من المفترض أن تشارك تشيلي في بطولة الفرصة الأخيرة بأوروجواي بين 4 و7 نوفمبر الجاري، رفقة باراجواي وكولومبيا والسلفادور، لكن صعوبات إقامة البطولة بسبب جائحة كورونا دفعت مارسيل مانسيا، رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية والوسطى، لطلب الترشيح من الاتحاد الدولي.

لتحصل تشيلي على المقعد الرابع، إذ تعد صاحبة أفضل ترتيب في بطولة الأمم الأخيرة، بعد البرازيل والأرجنتين وأوروجواي المؤهلين سابقًا.

وتعد هذه المشاركة السادسة لمنتخب تشيلي، منذ أن شارك أول مرة في السويد عام 2011.

وتنضم تشيلي لـ مصر والسويد والتشيك، ضمن المجموعة السابعة، وستلعب مباراة الافتتاح ضد مصر يوم 13 يناير في استاد القاهرة.