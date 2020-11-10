وزير الشباب يناقش رسالة دكتوراه بكلية التربية الرياضية ببنها (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقبل اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، الثلاثاء، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على هامش مناقشة الوزير رسالة الدكتوراة المقدمة من الباحث محمد فوزي قشقوش بكلية التربية الرياضية بجامعة بنها بعنوان «استراتيجية مقترحة لتطوير برامج الأنشطة الرياضية للكليات المتخصصة بوزارة الشباب والرياضة».

حضر المناقشة الدكتور أسامة صلاح الدين عميد كلية التربية الرياضية ووكلاء الكلية ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الادراية والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية.

تكونت لجنة الإشراف والمناقشة من الدكتور أشرف صبحى أستاذ الإدارة الرياضية والترويح بكلية التربية الرياضية جامعة حلوان ووزير الشباب والرياضة، والدكتور نبيل خليل ندا أستاذ الادارة الرياضية والترويح والعميد الأسبق لكلية التربية الرياضية بجامعة بنها، والدكتور محمود يحيى سعد أستاذ البحث العلمي بقسم العلوم التربوية والنفسية والاجتماعية والعميد الأسبق لكلية التربية الرياضية بجامعة بنها، والدكتورة كوثر السعيد محمود استاذ ورئيس قسم الإدارة الرياضية والترويح الأسبق وعضو اللجنة العلمية لترقي الأساتذة بكلية التربية الرياضية بنين جامعة حلوان، والدكتور حمادة محمدي عبدالحميد أستاذ مساعد بقسم الإدارة الرياضية والترويح بكلية التربية الرياضية بجامعة بنها.

وعلى هامش المناقشة تفقد وزير الشباب والرياضة يرافقه محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها وعميد كلية التربية الرياضية الصالات الرياضية والملاعب الجديدة بالكلية.

واشاد الوزير بالامكانيات والمنشآت الجديدة بكلية التربية الرياضية بجامعة بنها ودورها في اقامة وتنظيم المسابقات والأنشطة الرياضية المختلفة بما يخدم طلاب الجامعة وشباب محافظة القليوبية.

وزير الشباب والرياضة يناقش رسالة دكتوراه ببنها

وزير الشباب والرياضة يناقش رسالة دكتوراه ببنها

وزير الشباب والرياضة يناقش رسالة دكتوراه ببنها