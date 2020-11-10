شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يؤجل مباريات حسم الدوري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد تأجيل مباريات حسم الدوري الأول لمدة أسبوعين، لتقام يومي 28 و29 نوفمبر الجاري.
وكان من المقرر أن تقام المباريات المتبقية يومي 12 و13 نوفمبر قبل تأجيلها.
يلتقى الزمالك بسبورتنج، يوم السبت 28 نوفمبر، كما يلتقي الأهلي بطلائع الجيش، وسموحة بالبنك الأهلي.
ويلتقي قطبا الكرة المصرية يوم الأحد 29 نوفمبر، في الجولة الأخيرة، بصالة أكتوبر الدولية، في تمام الرابعة عصرًا.
ويتصدر الزمالك المسابقة حتى الآن برصيد 34 نقطة، يليه الأهلي في المركز الثاني برصيد 32 نقطة.
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