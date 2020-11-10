شكرا لقرائتكم نادى البنك الأهلى يعلن عن 3 صفقات ويكشف حقيقة مفاوضات جدو ونجيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف اللواء أشرف نصار رئيس نادى البنك الأهلى عن أحدث الصفقات التى أبرمها النادى الصاعد حديثاً إلى الدورى العام، فى إطار الاستعداد للموسم الجديد، وقال نصار فى تصريحات لبرنامج "وان تو" مع الإعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم: قمنا بضم فادى فريد مهاجم أسوان واستعارنا محمد فخرى وشادى رضوان من الأهلى، ونحاول الجمع بين عناصر الخبرة والشباب، بناء على تعليمات محمد يوسف،

أضاف: جدو ومحمد نجيب لم نتفاوض معهم مع احترامنا الكامل للثنائى، إلا أن الكثير من الأنباء تردد بشكل غير صحيح عن مفاوضتنا معهما.

ووافق النادى الأهلى على إعارة ثنائى الفريق شادى رضوان ومحمد فخرى لفريق البنك الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لمدة موسم على سبيل الإعارة، وذلك بعد المفاوضات التى قادها محمد يوسف المدير الفنى الأسبق للأهلى والحالى لفريق البنك الأهلى الصاعد حديثاً للدورى الممتاز لأول مرة فى تاريخه، وتأتى موافقة الأهلى بعدما رحّب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، برحيل شادى رضوان ومحمد فخرى للبنك الأهلى خلال الموسم المقبل على سبيل الإعارة لمدة موسم لاكتساب خبرات قد يحتاج إليها الأحمر مُستقبلاً.

من ناحية أخرى تلقى الأنجولى جيرالدو لاعب الأهلى عرضاً من نادى سموحة لاستعارته لمدة موسم تبدأ منذ فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ويأتى العرض السكندرى للجناح الأنجولى بعدما بات رحيله عن صفوف القلعة الحمراء أمراً نهائياً وسيتم الاستغناء عنه فى غضون الأيام القليلة المقبلة من أجل قيد المغربى بدر بانون بدلاً منه فى قائمة الموسم الجديد.

وينضم عرض سموحة لعدة عروضا تلقاها الجناح الأنجولى خلال الفترة الماضية منها عروضاً محلية وأخرى من أفريقيا وتحديداً من أول أغسطس الأنجولي بجانب عروض من البرازيل التى كان يلعب فيها جيرالدو قبل تجربته مع أول أغسطس الأنجولي الذي إنتقل منه اللاعب للأهلي الصيف الماضي.