شكرا لقرائتكم مساعد وزير الرياضة يستقبل ميار شريف في مطار القاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستقبل محمد الكردي مساعد وزير الشباب والرياضة ، ومحمد عبد الأول معاون الوزير ، ميار شريف بطلة مصر في التنس والملقبة فتاة مصر الذهبية ، في مطار القاهرة مساء اليوم الثلاثاء، قادمة من أمريكا ، بعد التتويج ببطولة تشارلسون الدولية للتنس ، وتقدمها في التصنيف العالم 30 مركزاً لتقفز إلي المركز 134 عالمياً .

قال وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي أن الرياضة المصرية تخطو بخطوات ثابتة نحو العالمية من خلال الإنجازات التي تحققها على كافة المستويات العربية، والقارية، والدولية، بفضل دعم ورعاية القيادة السياسية للمنظومة الرياضية، والروح التي يتحلى بها لاعبو مصر أثناء مشاركتهم في مختلف المحافل، وتحقيقهم الفوز بالعزيمة والإصرار والاجتهاد والأداء الراقي"..جاء ذلك تعليقاً على فوز ميار شريف ببطولة تشارلستون الأمريكية بعد الفوز على منافستها كاتارزينا كاوا في نهائي البطولة.

وثمّن وزير الشباب والرياضة على أداء اللاعبة ميار شريف، ومداومتها على العروض المتميزة، والنتائج المبهرة التي تحققها في مختلف المشاركات الدولية، والتي كانت أخرها تأهلها للعب بالدور الرئيسي ببطولة رولان جاروس، وتقديم مباراة ماراثونية أمام اللاعبة أمام المصنفة الرابعة كارولينا بلشكوفا، فضلاً عن تأهلها لأوليمبياد طوكيو العام المقبل، مقدماً التهنئة للاعبة على الفوز ببطولة تشارلستون الأمريكية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن مصر في رياضة التنس الأرضي في طريقها لتحقيق الإنجازات على المستوي الدولي، وعدم الاكتفاء بالعروض المشرفة فقط، وذلك بفضل اللاعبين المصريين الواعدين ومنهم ميار شريف ومحمد صفوت.