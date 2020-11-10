شكرا لقرائتكم مدير الكرة بالمقاصة: لم نتفق مع مدرب جديد وجمال عمر الأقرب للقيادة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف وليد هويدى مدير الكرة بنادى مصر المقاصة، عن كواليس استعدادات الفريق الفيومى للموسم الجديد، وملف تعيين الجهاز الفنى الجديد للفريق، وقال هويدى فى تصريحات لبرنامج "وان تو" مع الإعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم: الظروف التى مر بها النادى فى الفترة الماضية أجبرتنا على بيع 5 لاعبين لأحد الفرق الصاعده، وهم محمد إبراهيم وأحمد سامى وأحمد محسن وتونى ومسعد، خرجنا من الموسم مديونين للاعبين والأجهزة الفنية وبقينا فى الدورى بمعجزة بلاعبين محترمين وأجهزة فنية محترمة.

أضاف: مع بداية الموسم كان يجب أن نضع خطة لأننا بدون رعاة ونتمنى أن نعوضهم فى الفترة المقبلة، اللاعبين الخمسة تم دفع مبلغ واحد فيهم جميعاً، وقررنا ضم حوالى 5 لاعبين من الممتاز ب.

استكمل: حتى الآن نتحدث مع جمال عمر ولم نحدد المدير الفنى وحتى الآن لم نتفق مع أحمد كشرى، ونقوم بشراء اللاعبين عن طريق اختيارات لجنة الكرة وكل المواسم التى نجحنا فيها كانت بناء على هذه الاختيارات وليس اختيارات الأجهزة الفنية.

واختتم: لا يمكن تعيين مدير فنى فى الوقت الحالى إلا بعد تصحيح الأوضاع، وسنبدأ فترة الإعداد يوم السبت المقبل، ولا أعتقد أن هناك مانع من أن يكمل جمال عمر مع الفريق فى الموسم الجديد ولديه الكثير من الخبرات، وهو الأقرب من الناحية النفسية ويعلم ظروف النادى فى الوقت الحالى.