شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يمنح الأهلي راحة سلبية الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، منح لاعبي الأحمر راحة من التدريبات، غدًا الأربعاء.
وكان الأهلي استأنف تدريباته، مساء السبت الماضي، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، بعد الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة أسبوع عقب التتويج بلقب الدوري.
وفضل موسيماني منح لاعبيه فرصة لالتقاط الأنفاس في ظل وجود متسع من الوقت في الفترة الحالية ووجود عدد كبير من اللاعبين الدوليين بالمنتخبات الوطنية.
ويستعد الأهلي لمواجهة أبوقير للأسمدة في دور الثمانية لكأس مصر والمقررة يوم 21 نوفمبر الجارى، ومواجهة الزمالك يوم 27 من نفس الشهر في نهائي دوري أبطال أفريقيا.
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