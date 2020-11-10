شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يرفض الرحيل المجاني للاعبي الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، الرحيل المجاني لأي لاعب في الفريق. وكشفت مصادر داخل النادي الأهلي أن الخطيب طلب إحضار عروض لأي لاعب يريد الرحيل أو اللاعبين المقرر الاستغناء عنهم، خاصة بعدما رفض جيرالدو الرحيل وطلب الاستغناء عنه. وقالت المصادر إن الخطيب شدد على ضرورة تحقيق النادي لمكاسب مادية من إعارة أو بيع أي من نجومه، بالإضافة لرفضه الرحيل المجاني لأي من الناشئين أو لاعبي الشباب خلال الفترة الحالية. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 109,422

تعافي 100,439

وفيات 6,380

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