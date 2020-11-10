شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يطالب الجنايني بمد فترة القيد لـ6 ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت مصادر داخل اتحاد الكرة عن تفاصيل الحوار الذي دار بين رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، محمود الخطيب، ورئيس اللجنة الخماسية، عمرو الجنايني.

وقالت المصادر إن الخطيب طلب من الجنايني مد فترة القيد لـ 6 ديسمبر نظرًا لضيق الوقت الحالي في تسويق اللاعبين المقرر رحيلهم، بالإضافة لمنح الفريق فرصة التعاقد مع لاعبين جدد.

وأضافت أن الزمالك هو الآخر طلب ذلك، خاصة أن الفريقين سيخوضان نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 27 نوفمبر بنفس القائمة، ما يعني حاجتهم لاستمرار جميع اللاعبين مع الفريق لدعمه في النهائي، وهو ما يصعب رحيل أي لاعب.