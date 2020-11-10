شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بسام يقترب من الأهلي بدلًا من محمود جاد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب النادي الأهلي من التعاقد مع حارس مرمى طلائع الجيش محمد بسام، خلال فترة الانتقالات الحالية، لدعم مركز حراسة المرمى بعد توصية اللجنة الفنية.
وقالت مصادر داخل النادي الأهلي، إن فشل صفقة محمود جاد، حارس إنبي، قربت لاعب طلائع الجيش من الأهلي، خاصة بعد إعجاب مدرب حراس المرمى البلجيكي ميشيل يانكون بما قدمه خلال الموسم الماضي.
وأضافت المصادر أن الأهلي يسعى لإيجاد بديل قوي لمحمد الشناوي، ويمتلك خبرات كبيرة، وهو ما يتوفر في محمد بسام الحارس المنضم مؤخرا لمنتخب مصر.
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