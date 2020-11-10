شكرا لقرائتكم المقاولون يواجه نجم برشلونة السابق فى تمهيدى الكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوقعت قرعة الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف"، نادى المقاولون العرب فى مواجهة قوية أمام بطل جيبوتى بدور الـ 64 فى كأس الكونفدرالية الأفريقية، وفى حالة تأهل ذئاب الجبل سيصطدم بالنجم الساحلى التونسى فى دور الـ 32، ويضم فريق سولار واحداً من النجوم المعروفين على الساحة العالمية وهو ألكساندر سونج نجم وسط برشلونة السابق، كما لعب النجم الكاميروني أيضاً بين صفوف أرسنال قبل أن ينضم إلى نادى سيون السويسرى وبعد أزمة عقب انتشار كورونا رحل مجاناً إلى الدورى الجيبوتى فى مارس الماضى.

أرتا سولار 7 الجيبوتي أحد أندية الدوري الجيبوتي الممتاز ينتمي لمدينة صغيرة تدعى أرتا، كان اسمه الأساسي الاتحاد الرياضي بأرتا، تغير اسم نادي أرتا أكثر من مرة وفقًا للرعاة الذين يتعاقد معهم وحاليًا ترعاه إحدى شركات الطاقة في جيبوتي ولذلك اكتسب هذا الاسم.

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شارك نادي أرتا سولار 7 الجيبوتي في الكونفدرالية مرتين الأولى في النسخة قبل السابقة، وودع من الدور التمهيدي بالخسارة بنتيجة 9-1 بمجموع المباراتين أمام كاريوبانجي شاركس الكيني، وفي النسخة السابقة ودع أرتا سولار 7 البطولة من الدور التمهيدي أيضًا بالخسارة 4-1 بمجموع المباراتين أمام الخرطوم الوطني السوداني.

وكان سونج يلعب في صفوف أرسنال الإنجليزي منذ عام 2007، حين انضم للجانرز قادماً من فريق تشارلتون أثلتيك، وكان يشارك مع النادي في مواجهات الديربي بلندن أمام توتنهام هوتسبر، حيث لعب للفريق الإنجليزي 205 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالهم 10 أهداف وصنع 23 آخرين.

فى سياق متصل، كشف الإعلامى أحمد شوبير أن نادى المقاولون العرب واجه حظاً صعباً فى قرعة الاتحاد الأفريقى لكرة القدم بكأس الكونفدرالية الأفريقية، خاصة أنه حال تأهله من مواجهة بطل جيبوتى فى دور الـ64 سيواجه النجم الساحلى، وقال شوبير فى تصريحات إذاعية عبر برنامج "ساعة مع شوبير": المقاولون لن يلعب باللاعبين الجدد فى الدور التمهيدى الأول.